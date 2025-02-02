«Арсенал» — «Манчестер Сити»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Англии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.07.

«Арсенал» против «Манчестер Сити» в 24-м туре АПЛ. «Канониры» выиграли матч ровно в середине недели в Лиге чемпионов у «Жироны». И при этом Артета мог дать части игроков отдохнуть. «Арсенал» в итоге в топ-8 завершил турнир и прошёл сразу в 1/8 финала. «Арсенал» борется за чемпионство в АПЛ. «Ливерпуль» в этом туре победил благодаря дублю Салаха, поэтому «Арсеналу» вообще нельзя терять очки. Просто вот совсем нет права на ошибку.

«Сити» за чемпионство, пожалуй, уже не борется. Но он ведёт борьбу за топ-4. Клуб в Лиге чемпионов всё-таки выполз в следующий этап, в раунд плей-офф, обыграв «Брюгге», хотя первый тайм «Сити» проиграл, но в итоге дожали, додавили, играли с огромным преимуществом по владению, Ковачич, Стоунс совершили результативные действия, помогли победить.

Но клуб остаётся проблемной командой, и, несмотря на частое доминирование по владению, он очень уязвим в защите. Я думаю, что «Арсенал» этим воспользуется. В первом круге, напомню, команды сыграли вничью 2:2 и «Арсенал» за счёт стандартов забивал, но «Сити» всё-таки спасся в том матче.

Я думаю, что-то похожее, наверное, можно ждать и сейчас, результативную игру. Не знаю, как насчёт сценария, насколько открытым он будет, кто будет больше владеть мячом, возможно, «Сити». «Арсенал», может быть, подстроится. Не знаю, может быть, и наоборот. Но голы должны быть, учитывая уязвимость в защите «Сити» и силу в атаке, которая по прежнему остаётся. Ну и «Арсенал» в обороне хорош и в атаке силён.

Но я думаю, что индивидуальное качество игроков «Сити» может позволить им забить. Поэтому я возьму комбинированную ставку — обе забьют и тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.07», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».