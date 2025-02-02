«Арсенал» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 3.50.

«Центральный матч 24-го тура АПЛ — «Арсенал» против «Манчестер Сити». Да, сегодня сыграют не два претендента на чемпионство. Но всё равно жду яркой борьбы тут, интриги. Не считаю, что мы в их паре обязательно определим победителя.

Ещё свежа в памяти их прошлая встреча, которая прошла в сентябре. Тогда «Сити» считался главным претендентом на чемпионство. «Арсенал» же снова играл роль главного соперника «горожан». В итоге в первом тайме было много моментов у них, перехватов инициативы, эмоций. Но к концу тайма «Арсенал», ведя 2:1, остался на поле вдесятером. Весь второй тайм он полным составом провёл в своей штрафной, не проиграв в итоге — 2:2.

И примерно с тех пор у «Ман Сити» начались проблемы. Не так удачно стал выступать Холанд, время от времени «горожане» теряли очки, а потом и вовсе у них начался кризис — огромное количество поражений, понижение в таблицах АПЛ и Лиги чемпионов. Сейчас тот кризис команда Гвардиолы преодолела, уже намного лучше она выступает. Хотя вот недавно снова был у неё провальный матч в предпоследнем туре ЛЧ — 2:4 от «ПСЖ».

А «Арсенал» примерно в том же статусе и остался. Только догоняет в АПЛ он теперь не «Ман Сити», а «Ливерпуль». И уже не первый месяц у них сохраняется одинаковая ситуация — мерсисайдцы лидируют, имея отрыв от «канониров» в шесть очков, а также и игру в запасе. Так что сейчас задача-минимум для подопечных Артеты: финишировать вторыми.

На неделе обе команды завершили участие в групповом раунде ЛЧ. Ситуации у них были разные. «Арсенал» ровно провёл турнир и уверенно финишировал в топ-8, выйдя в 1/8 финала. А вот у «Сити» была очень нервная ситуация: если бы они не обыграли «Брюгге» в заключительном туре, то могли бы пролететь мимо плей-офф. Но этого не произошло — 3:1. Правда, в 1/16 финала клуб теперь сыграет с мадридским «Реалом».

В общем, тут далеко не всё так однозначно. «Ман Сити» уже, в общем-то, пришёл в себя, перестал часто уступать. А «Арсенал» хорошей формы почти и не терял. Сейчас им предстоит играть сразу после заключительного тура ЛЧ. Думаю, из-за этого, а также из-за важности встречи разгромной победы одной из команд мы тут не увидим. Даже думаю, мы вообще мирный исход увидим», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».