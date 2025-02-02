«Ювентус» — «Эмполи»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Эмполи».

Ставка: «Эмполи» не забьёт за 1.80.

«Серия А – «Ювентус» против «Эмполи». 16 очков разделяют эти команды. Но вас это не должно вводить в заблуждение с точки зрения прогноза.

Несколько статистических выкладок для вас: в последнем туре Серии А «Юве» проиграл, и это стало первым поражением в чемпионате – 1:2 с «Наполи». Тут же последовало ещё одно поражение, второе подряд уже, в Лиге чемпионов. На этот раз дома проиграли «Бенфике» — 0:2.

Ещё интересный факт, что матч первого круга на поле «Эмполи» закончился вничью 0:0. Хозяева, можно сказать, «выгрызли» это очко, проиграв по всем игровым показателям почти в два раза — владение мячом, удары по воротам, угловые. Вымучили, выстояли, так сказать, и, возможно, это очко им поможет в дальнейшем. Всё же задача у команды — остаться в Серии А. «Монца», скорее всего, и «Венеция» на 80% — первые претенденты на выход. А вот «Комо», «Эмполи», «Парма», «Кальяри», «Лечче» выявят между собой третьего лишнего. Разница эта — всего лишь два очка.

Первое, не верю в большое количество забитых мячей – 2.5 меньше за 1.90. Второе, «Эмполи» не забьёт за 1.80. И третий вариант – «Эмполи» с форой (+1.5) за 1.75. Я всё-таки склоняюсь ко второму прогнозу – «Эмполи» не забьёт за 1.80», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».