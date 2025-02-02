«Барселона» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Алавес».

Ставка: победа «Барселоны» по угловым в первом тайме с форой (-1.5) за 1.75.

«Слишком много в последнее время матчей, тяжёлый календарь и чемпионат, где «Барса» была хороша в игре с «Валенсией», много забила, хорошо свои моменты реализовала. Потом была Лига чемпионов и матч с «Аталантой», который, безусловно, отнял много сил и эмоций, но победы не было, сыграли вничью 2:2.

«Алавес» находится внизу турнирной таблицы, но за последние семь-восемь матчей проиграл только один раз, и то «Жироне». Поэтому соперник очень непростой. Недавно «Алавес» обыграл на выезде «Бетис» со счётом 3:1. Поэтому, если «Барселона» недооценит соперника, она может очки потерять, а догнать «Реал» не так и просто. Очки дома терять «Барсе» нельзя.

Что можно предложить на эту игру? Конечно, «Барса» — фаворит, но играть просто победу, наверное, слишком наивно. В последних матчах с «Валенсией» 14 угловых, с «Атлетико» Мадрид в домашнем матче 11 угловых, с «Леганесом» — 8. В общем, «Барселона» соперника легко переигрывает по угловым с форой, часто делает это в первых таймах. Поэтому мне кажется, что можно ограничиться первым таймом и поставить на победу «Барсы» по угловым с форой (-1.5) за 1.75, с (-2.5) за 2.47 мне тоже кажется хорошим предложением», — приводит слова Генича «РБ Спорт».