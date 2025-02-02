«Барселона» — «Алавес»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Алавес» в 22-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 3.5 за 1.95.

«Барселоне» просто необходимо включаться в чемпионате по-настоящему. Очень много она растеряла за последние два месяца. И пока пауза в Лиге чемпионов, нужно выдать победную серию, тем более у «Реала» будут сложные матчи с «Ман Сити», он может начать оступаться в первенстве Испании.

Соперник – «Алавес», которому нужно выбираться из опасной зоны. Но на выезде «Барса» его обыграла 3:0. Я не думаю, что проблемы будут дома. Я так посмотрел, эти баски забивали в гостях и «Атлетико», и «Реалу». Не исключаю, что и тут могут контратаку поймать. «Барселона» всё-таки допускает осечки сзади. Но на это нужно закладываться. Таков стиль Флика. Он главным образом требует от команды качественных действий в атаке. И каталонцы в последних играх забивают очень много. Футбол интенсивный, результативный – такой, какой и нужен болельщикам.

Поэтому в этом матче поставлю на победу «Барселоны» и тотал больше 3.5. 3:1, 4:0, 4:1 – вот чего-то такого здесь ожидаю», — приводит слова Титова «РБ Спорт».