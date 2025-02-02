«Барселона» — «Алавес»: ставка Александра Мостового на игру Примеры 2 февраля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Алавес».

Ставка: победа «Барселоны» 2:0 за 6.60.

«Барселона» и «Алавес» встретятся в 22-м туре Ла Лиги. Никакой интриги тут нет. Гости даже на одно очко рассчитывать не могут. Разве что прямо разгромной победы каталонцев тут не жду.

Пару дней назад важную игру проводила «Барселона» — в заключительном туре ЛЧ она играла с «Аталантой». Теоретически были шансы у каталонцев занять первое место. Но этого не произошло. Сыграли соперники вничью. Как и ожидалось, бергамаски больше старались контролировать игру, прессинговать. «Барса» же имела моменты, но итог – 2:2.

Но прямо сильно подопечные Флика вряд ли расстроились. Их успешная серия в 2025 году продолжается – ещё ни разу в этом году они не проиграли, всего два раза сыграли вничью. Даже можно сказать, что 1:1 с «Хетафе» в одном из прошлых туров Ла Лиги сильнее сказалось на настроении «Барсы» — в чемпионате очки ей нужны намного больше.

Всё ещё сложная ситуация у сине-гранатовых в Примере. С 42 очками они идут на третьем месте и пока имеют разрыв с двумя мадридскими командами – три очка до «Атлетико» и уже семь до «Реала». У «Алавеса» же совсем другая ситуация. Он идёт на 17-м месте с 21 баллом – отрыв от зоны вылета составляет всего одно очко. И это при том, что «славные» за последние туры проиграли всего один раз, «Жироне» (0:1).

Хотя побед у «Алавеса» тоже было мало недавно – только 3:1 с «Бетисом». В остальных встречах коллектив играл вничью. В общем-то, ему этого пока хватает, чтобы идти за пределами зоны вылета. Но рассчитывать с такой статистикой на что-то в игре с «Барсой» почти невозможно. Каталонцы на ходу, очень хорошо выступают.

Единственно, после ЛЧ клуб может быть немного уставшим. Так что разгрома не жду тут. Моя ставка – победа «Барселоны» со счётом 2:0 с коэффициентом 6.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».