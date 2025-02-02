«Милан» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Интер».

Ставка: 2:2 за 12.00.

«Миланское дерби пройдёт уже на этих выходных — в 23-м туре чемпионата Италии. «Милан» сыграет с «Интером». Команда Консейсау в последнее время выглядит намного лучше. Но всё равно уровень её соперника сейчас выше.

«Интер» всё ещё является одним из главных претендентов на Скудетто. Всё ещё у них с «Наполи» сохраняется одинаковая ситуация — неаполитанцы лидируют, имеют отрыв от соперника в три очка, но у команды Индзаги есть ещё игра в запасе. Так что по потерянным — они равны.

«Милан» же всё ещё идёт за пределами топ-6, всё никак не может подняться в зону еврокубков. Но стоит признать, что сейчас шансов у него на попадание туда намного больше. С 34 очками подопечные Консейсау уже идут на седьмой строчке, отстают от соперников выше на минимальное количество очков — на два и три.

И «Милан» действительно успешно выступает, не просто так он близок к попаданию в топ-6. Результаты улучшились после прихода в клуб Сержиу Консейсау. Сейчас в активе коллектива всего одно поражение в последних турах — 0:2 от «Ювентуса». В остальных же встречах «Милан» набирал очки.

«Интер» же в целом весь сезон успешно проводит. У него всего одно поражение за 21 тур Серии А. Только у «Ювентуса» схожий показатель, однако ничьих у туринцев очень много, а миланцы всё-таки чаще побеждали. Всего одна потеря очков у подопечных Индзаги была недавно в Серии А — 2:2 с «Болоньей».

Правда, всё-таки одно поражение у «Интера» не так давно было. В самом начале 2025 года в Саудовской Аравии проводили Суперкубок Италии, в котором подопечные Индзаги справедливо считались фаворитами. Но в финале их обыграл как раз «Милан», который только что сменил тренера. Сумел «перевернуть» ту игру клуб и победил 3:2.

Уверен, что сейчас «Интер» будет настроен на реванш. Правда, в его успехе я тут тоже не уверен. Только что соперники проводили матчи в Лиге чемпионов. И пусть они завершили их с разными исходами, «Милан» уступил «Динамо» Загреб (1:2), а «Интер» обыграл «Монако» (3:0), но всё равно силы они потратили.

Потому не думаю, что мы увидим победителя в их противостоянии. «Милан» действительно выступает неплохо, он тут даст отпор своему географическому соседу. Ставлю на счёт 2:2 в их противостоянии — котировка 12.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».