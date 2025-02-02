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«Милан» — «Интер»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Серии А 2 февраля

«Милан» — «Интер»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Серии А 2 февраля
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Милан» — «Интер».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Милан» — «Интер». Этим всё сказано. И не нужно смотреть в таблицу, не нужно говорить, как эти клубы играли свои последние матчи. А вот обратить внимание на последние встречи между собой стоит. Это всё-таки миланское дерби.

В прошлом году было сыграно два матча в чемпионате между ними, в которых команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счётом 2:1. В этом году в январе они встретились ещё раз в финале Суперкубка Италии. И «Милан» одержал сверхволевую победу, уступая по ходу матча 0:2. Сумели они завоевать кубок.

Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если в этой встрече выйдут все лучшие игроки команд, то мы увидим результативный футбол. Поэтому моё мнение, что рассмотреть «обе команды забьют», можно, «голы в обоих таймах» — тоже. Но если посмотреть на коэффициенты, то, например, «гол с 75-й по 90-ю минуту» — коэффициент будет больше.

По моему мнению, предугадать, кто здесь победит, сложно. Поэтому просто рассматриваем голы забитые. Я за «обе забьют», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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