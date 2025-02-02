«Милан» — «Интер»: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 1.93.

«Милан» против «Интера» в Серии А. В Лиге чемпионов «Интер» разгромил «Монако», почти весь матч играя в большинстве. Лаутаро сделал хет-трик. «Интер» напрямую в 1/8 финала прошёл уверенно, пропустив только один гол за весь общий этап. «Интер» — один из претендентов на победу в Лиге чемпионов, пожалуй.

Клуб очень хорош в этом сезоне, он всего три раза проиграл, дважды «Милану», что интересно, один раз — «Байеру» в Лиге чемпионов, а географическому соседу один раз в чемпионате и в Суперкубке. Это были разные поражения, разные матчи против разных тренеров. В первом круге Серии А Фонсека, пожалуй, переиграл Индзаги. А в Суперкубке «Интер» вёл 2:0, но проиграл 2:3, после травмы Чалханоглу. «Интер» второй тайм провалил. Но, честно говоря, учитывая, что после того матча «Интер» выиграл почти все игры, кроме ничьей с «Болоньей», остальные матчи он выиграл во всех турнирах уверенно.

«Интер» просто стабильнее, лучше, чем «Милан». Я думаю, что уж с третьей попытки «Интер» в дерби должен обыграть соперника. Я просто здесь возьму победу фаворита в Милане. Тем более сейчас непонятная ситуация. Конфликт, как пишут, у Сержиу Консейсау с игроками, открытый конфликт. Непонятно, насколько это правда, но кажется, что и с Моратой был конфликт. И говорят, что игроки недовольны тем, что очень жёсткий в коммуникациях тренер. И вообще, ходят слухи, что, может быть, его уволят. Не знаю, пока в это с трудом верится.

Но, учитывая в том числе проблемы «Милана» не только игровые, но и проблемы внутри команды, я бы просто взял победу «Интера» с коэффициентом 1.93», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».