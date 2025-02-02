«Бетис» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Примеры 2 февраля

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» – «Атлетик» Бильбао в 22-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: ничья за 3.20.

«Вот где стоит взять ничейку, так это в матче в Севилье. «Бетис» будет принимать «Атлетик» Бильбао. Бильбао очень давно никому не проигрывает в Ла Лиге, удачно играет в обороне, всего 18 пропущенных мячей у басков. «Бетис» играет, как всегда, очень неровно в последнее время, очень амплитудно, это свойственно команде. В последнем туре «Бетис» одержал важнейшую победу над «Мальоркой» с голом в самой концовке. И у «Бетиса» сейчас интересный новый игрок — Антони. Как он будет себя проявлять в новом чемпионате, в новых условиях — весьма любопытно.

У «Бетиса» отрицательная разница забитых и пропущенных: 23 он забил, а 26 пропустил. 7 побед, 7 ничьих и 7 поражений. Команда действительно очень по-разному выглядит, независимо от того, играет она дома или играет в гостях. Последний домашний матч проиграли «Алавесу» — с удалением в первом тайме.

Но Бильбао где-то когда-то оступится. Я не думаю, что это произойдёт именно в матче с «Бетисом», хотя всякое может быть. Мне очень нравится лобовая ничья за хороший коэффициент 3.2 в этом матче. На этом варианте и остановлюсь», — приводит слова Генича «РБ Спорт».