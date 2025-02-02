«Рома» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на игру Серии А в Риме

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Рома» — «Наполи».

Ставка: победа «Наполи» со счётом 2:1 за 9.70.

«Рома» и «Наполи» встретятся в рамках 23-го тура Серии А. Думаю, их шансы на успех примерно равны – обе команды хорошо выступают в последнее время. Хотя небольшое предпочтение я тут всё-таки отдаю гостям.

«Наполи» продолжают свой успешный сезон. В 22 турах Серии А они потеряли очки всего пять раз – три поражения и две ничьих. Побед же у команды Конте было 17 – это самый высокий показатель в турнире. Так что неудивительно, что клуб сейчас лидирует в чемпионате. Правда, он всё никак не может оторваться от «Интера», у которого хоть и на три очка меньше, но есть ещё игра в запасе. Остальные преследователи уже сильно начинают отставать от лидеров.

Ну а «Рома» пока стоит совсем в другой части турнирной таблицы. У клуба на 23 очка меньше – 30. С ними он идёт в середине турнира, на девятой строчке. Хотя ещё не так давно положение римлян было хуже, шли они уже не так далеко от зоны вылета. Но приход Клаудио Раньери частично спас «Рому», начала она набирать намного больше очков. Сейчас в Серии А у коллектива даже идёт серия без поражений. Лучше римлян в пяти турах выступали как раз только «Интер» и «Наполи».

Но неаполитанцы сейчас имеют лучшую статистику последних матчей. Они только выигрывали. Серия насчитывает уже семь противостояний. Только от «Лацио» команда Конте пару раз потерпела неудачу в начале декабря. До и после этого почти только выигрывал «Наполи». В прошлых турах ему удалось обыграть претендентов на попадание в топ-4 – 3:0 с «Фиорентиной» и 2:1 с «Ювентусом».

У «Ромы» в целом результаты тоже неплохие. С середины декабря она потеряла очки всего два раза – 1:1 с «Миланом» и 2:2 с «Болоньей», с которыми они борются за примерно одни позиции. Правда, усложняет всё для команды Раньери наличие Лиги Европы. В последние две недели выступал там коллектив, проиграл АЗ (0:1), но в последнем туре обыграл «Айнтрахт» и вышел в 1/8 финала.

В этой паре я всё-таки отдаю предпочтение гостям. Они сильнее, лучше проводят сезон. Неаполитанцы показывали недавно свой уровень в матчах с другими соперниками, идущими высоко в таблице. «Роме» тут очень тяжело будет.

Ставлю на победу «Наполи» со счётом 2:1 с котировкой 9.70», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».