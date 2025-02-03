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«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч в Уфе

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги мчится к финишу, до конца осталось меньше двух месяцев. 3 февраля на льду стадиона «Уфа-Арена» состоится матч «Салават Юлаев» — «Металлург». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры едва заметное предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа «Металлурга» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 34% вероятности. Если соперникам придётся провести овертайм, сыграет коэффициент 3.70 (26%).

Серия послематчевых буллитов идёт в букмекерских линиях за 7.10. Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча регулярного чемпионата КХЛ в Уфе получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.55.