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«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата»

«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Металлург».

Ставка: обе забьют более 1.5 шайбы за 1.70.

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«Салават Юлаев» закончил выездную серию на мажорной ноте. В последнем матче в Омске одолел местный «Авангард» со счётом 4:2. До того подопечные Виктора Козлова проиграли в Санкт-Петербурге СКА (2:3), а в Казани — «Ак Барсу» (3:4 ОТ). Возвращение домой, да ещё и после победной встречи с «Авангардом», может положительно сказаться на дальнейшем выступлении.

«Металлург», в свою очередь, после домашней победы над минским «Динамо» (4:1) начал гостевое турне. И начал отлично! В Ярославле забрал все очки у «Локомотива», который на данный момент с отрывом возглавляет сводную таблицу КХЛ. С одной стороны, игра была равна, а с другой — гости уже на 34-й минуте сделали счёт 3:0 в свою пользу.

И «Авангард», и уж тем более «Локомотив» являются сильными и крайне опасными оппонентами. Однако, как мы видим, даже за неполную встречу хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Металлурга» сумели забросить по три шайбы. Это говорит как минимум о том, что прямо сейчас серьёзных игровых проблем нет ни у кого. Следовательно, матч получится острый.

История противостояний — тоже своего рода лакмусовая бумажка. Конечно, в последнее время больше везёт магнитогорской команде, однако в целом победы распределяются примерно поровну. Кроме того, обычно забивает и одна, и другая сторона. Причём много. Например, в четырёх из пяти прошлых встреч с лихвой пробивался «верх» по голам.

В предстоящем матче в основное время «СЮ» и «Магнитка» спокойно могут забросить минимум по две шайбы. Коэффициент букмекеры дают скромный, но приемлемый. Вполне можно взять.

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