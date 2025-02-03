«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» 5:1. Зашёл коэффициент 60.0

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«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Питер Бэнкс. «Канониры» победили со счётом 5:1.

В дебюте полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор открыл счёт в матче. На 55-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сравнял счёт. Спустя две минуты центральный полузащитник «Арсенала» Томас Парти вновь вывел «канониров» вперёд.

В середине второго тайма защитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли отправил третий мяч в ворота гостей. На 76-й минуте нападающий Кай Хаверц сделал счёт 4:1. В компенсированное время 17-летний Итан Нванери забил в ворота «горожан».

Букмекеры считали «Арсенал» фаворитом: ставки на победу «Арсенала» принимались с коэффициентом 2.05, то есть выигрыш с 1000 рублей составил бы 2050 рублей.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.81, на голы обеих команд — 1.67, а на гол в каждом тайме — 1.65. Заключить пари на победу «Арсенала» в каждом из таймов предлагалось за 4.50.

При этом коэффициент на точный счёт 5:1 в пользу «Арсенала» составлял 60.0.