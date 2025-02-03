Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Милан» и «Интер» сыграли вничью в дерби. Зашёл коэффициент 7.00

«Милан» и «Интер» сыграли вничью в дерби. Зашёл коэффициент 7.00
Комментарии

В матче 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 «Милан» и «Интер» сыграли вничью. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Итоговый результат — 1:1.

Материалы по теме
«Челси» — «Вест Хэм». Сладкая-сладкая месть
«Челси» — «Вест Хэм». Сладкая-сладкая месть

На исходе первого тайма полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс открыл счёт. Ответный мяч «Интера» на 90+3-й минуте забил защитник Стефан де Врей — 1:1.

Букмекеры считали фаворитом дерби «Интер»: ставки на победу действующего чемпиона Италии принимались за 2.02, в то время как успех «Милана» оценивался в 4.05.

Заключить пари на ничью предлагалось за 3.65: выплата с 1000 рублей составила бы 3650 рублей. На тотал меньше 2.5 гола давали 2.06, на голы обеих команд — 1.82.

Сделать ставку на точный счёт 1:1 можно было за 7.00.

Материалы по теме
«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» 5:1. Зашёл коэффициент 60.0
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android