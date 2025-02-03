«Милан» и «Интер» сыграли вничью в дерби. Зашёл коэффициент 7.00

В матче 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 «Милан» и «Интер» сыграли вничью. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Итоговый результат — 1:1.

На исходе первого тайма полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс открыл счёт. Ответный мяч «Интера» на 90+3-й минуте забил защитник Стефан де Врей — 1:1.

Букмекеры считали фаворитом дерби «Интер»: ставки на победу действующего чемпиона Италии принимались за 2.02, в то время как успех «Милана» оценивался в 4.05.

Заключить пари на ничью предлагалось за 3.65: выплата с 1000 рублей составила бы 3650 рублей. На тотал меньше 2.5 гола давали 2.06, на голы обеих команд — 1.82.

Сделать ставку на точный счёт 1:1 можно было за 7.00.