Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Авангард»: прогноз «Чемпионата»

ЦСКА — «Авангард»: прогноз «Чемпионата»
ЦСКА — «Авангард», прогноз на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Авангард».

Ставка: ЦСКА победит за 2.23.

Материалы по теме
Дубль для Индзаги или красивый финал для Раньери? Чего ждать от Кубка Италии
Дубль для Индзаги или красивый финал для Раньери? Чего ждать от Кубка Италии

Подопечные Ильи Воробьёва выиграли 15 из 23 матчей дома по итогам 60 минут. И только четыре поражения потерпели в основное время. Ощущая поддержку болельщиков, московские армейцы выступают с большей уверенностью и самоотдачей. Допускают меньше ошибок в целом, а нижние звенья с лучшим рвением выполняют свою работу.

«Авангард» тоже весьма опасен на своём льду. А вот с выездными матчами дела обстоят плоховато: проиграли 11 из 22 в основное время. Немалая часть гостевых побед была одержана сразу после назначения Ги Буше. Команда ощущала воодушевление, прекрасно осуществляла задумки и рекомендации канадского специалиста. Даже постоянная тасовка звеньев была принята хорошо.

Однако долго так продолжаться не могло. Всё начало запутываться. И как только что-то стало не получаться, вдохновение ушло. Вернулись проблемы. При этом в последнем матче с минским «Динамо» потратили много сил, дело дошло до овертайма. А ведь ещё энергию отнимет перелёт в Москву! Времени на восстановление мало, про подготовку речи вообще не идёт.

Предлагаем рассмотреть пари на лобовую победу хозяев. Во-первых, у ЦСКА дополнительная мотивация взять реванш, ведь в последней встрече в Омске красно-синие уступили со счётом 0:4. Во-вторых, «Авангард» ослаблен из-за тяжёлой травмы лучшего бомбардира Рида Буше. Американец вёл команду за собой, мог в одиночку переломить ход матча и сделать результат. У армейцев же нет столь серьёзных кадровых потерь.

Материалы по теме
Симеоне или Захарян — кто помешает «эль класико» в финале Кубка Испании?
Симеоне или Захарян — кто помешает «эль класико» в финале Кубка Испании?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android