ЦСКА — «Авангард»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Авангард».

Ставка: ЦСКА победит за 2.23.

Подопечные Ильи Воробьёва выиграли 15 из 23 матчей дома по итогам 60 минут. И только четыре поражения потерпели в основное время. Ощущая поддержку болельщиков, московские армейцы выступают с большей уверенностью и самоотдачей. Допускают меньше ошибок в целом, а нижние звенья с лучшим рвением выполняют свою работу.

«Авангард» тоже весьма опасен на своём льду. А вот с выездными матчами дела обстоят плоховато: проиграли 11 из 22 в основное время. Немалая часть гостевых побед была одержана сразу после назначения Ги Буше. Команда ощущала воодушевление, прекрасно осуществляла задумки и рекомендации канадского специалиста. Даже постоянная тасовка звеньев была принята хорошо.

Однако долго так продолжаться не могло. Всё начало запутываться. И как только что-то стало не получаться, вдохновение ушло. Вернулись проблемы. При этом в последнем матче с минским «Динамо» потратили много сил, дело дошло до овертайма. А ведь ещё энергию отнимет перелёт в Москву! Времени на восстановление мало, про подготовку речи вообще не идёт.

Предлагаем рассмотреть пари на лобовую победу хозяев. Во-первых, у ЦСКА дополнительная мотивация взять реванш, ведь в последней встрече в Омске красно-синие уступили со счётом 0:4. Во-вторых, «Авангард» ослаблен из-за тяжёлой травмы лучшего бомбардира Рида Буше. Американец вёл команду за собой, мог в одиночку переломить ход матча и сделать результат. У армейцев же нет столь серьёзных кадровых потерь.