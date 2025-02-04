«Атлетико» Мадрид — «Хетафе»: прогноз на матч 4 февраля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Хетафе».

Ставка: «Атлетико» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.04.

«Атлетико» уступил всего лишь четыре раза в этом сезоне и шесть раз сыграл вничью. Бо́льшую часть очков потерял на выезде: на своём поле всего лишь одно поражение и три ничьих. Мадридцы показывают очень уверенную игру и много забивают (в среднем два гола за игру). Попробуй их останови.

«Хетафе» пробовал, не получилось: потерпел поражение со счётом 0:1. Счёт не отражает происходившего на поле. «Матрасники» доминировали, выглядели на голову сильнее. Тёмно-синие нанесли всего-навсего семь ударов, и лишь один из них пришёлся в створ.

История очных встреч, в общем-то, всецело на стороне мадридцев. За последние 12 лет тёмно-синие не обыграли их ни разу (22 поражения и шесть ничьих). Даже в товарищеских матчах мадридцы не давали слабину. И уж тем более вряд ли ударят в грязь лицом на «Цивитас Метрополитано» в Кубке Испании.

Единственное — есть сомнения, что у «Атлетико» получится одержать результативную победу. «Хетафе» предельно прагматичен: всего лишь два раза в этом сезоне команда пропустила больше одного мяча за встречу и только пять раз забила больше. Так что возьмём П1 + ТМ 3.5 мяча.