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«Кальяри» — «Лацио»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

«Кальяри» — «Лацио»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии
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В понедельник, 3 февраля, в матче 23-го тура итальянской Серии А «Кальяри» примет «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Джанлука Манганьелло.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно приблизительно 47% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 3.80 — в районе 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет примерно 28%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Кальяри» — «Лацио» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

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