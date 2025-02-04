«Зенит» — ЦСКА: прогноз на матч 4 февраля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.10.

ЦСКА уже успел обыграть «Ростов» (1:0). Ещё армейцы в контрольных встречах победили АГМК (4:1) и «Ордабасы» (3:0). После игры с ростовчанами Марко Николич заявил, что весьма доволен характером команды. Переход на схему с четырьмя защитниками и ромбом в середине запущен.

«Зенит» на сборах провёл на один товарищеский матч больше, но первый тур пропустил. Да и результаты хуже: одна победа, одна ничья и два поражения. Встречу с «Ноа» (1:2) за скобки не будем выносить. Хоть состав и не был основным, но несколько ведущих футболистов в нём присутствовали.

Сергей Семак ждёт ещё несколько трансферов, но пока всё внимание на адаптацию Луиса Энрике, а также на поиск подходящей замены Клаудиньо по позиции. Могут возникнуть трудности. Тем более, в отличие от ЦСКА, «Зенит» ослаблен кадровыми потерями. В лазарете много игроков оборонительного плана.

ЦСКА и «Зенит» — принципиальные соперники, но всё же встреча носит товарищеский характер. Это не значит, что команды покажут скучный футбол. Просто заключать пари на чью-либо победу — занятие авантюрное. В приоритете не результат, а улучшение качества игры, а также развитие молодёжи. Лучше возьмём ОЗ + ТБ 2.5 мяча.