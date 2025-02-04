Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — ЦСКА: определён фаворит матча в ОАЭ

«Зенит» — ЦСКА: определён фаворит матча в ОАЭ
Аудио-версия:
Комментарии

4 февраля состоится матч группового этапа Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором померяются силами петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

Материалы по теме
«Зенит» — ЦСКА. Наконец-то можно не сдерживаться
«Зенит» — ЦСКА. Наконец-то можно не сдерживаться

Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный судья — Артём Чистяков.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами петербуржцев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.77, что равно 54% вероятности.

Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 4.30 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10, что составляет 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — ЦСКА получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Материалы по теме
Симеоне или Захарян — кто помешает «эль класико» в финале Кубка Испании?
Симеоне или Захарян — кто помешает «эль класико» в финале Кубка Испании?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android