«Зенит» — ЦСКА: определён фаворит матча в ОАЭ

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4 февраля состоится матч группового этапа Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором померяются силами петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный судья — Артём Чистяков.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами петербуржцев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.77, что равно 54% вероятности.

Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 4.30 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10, что составляет 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — ЦСКА получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.