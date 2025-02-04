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ЦСКА — «Авангард»: букмекеры назвали фаворита главного матча дня КХЛ

ЦСКА — «Авангард»: букмекеры назвали фаворита главного матча дня КХЛ
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4 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА примет омский «Авангард». Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.23, что составляет приблизительно 43% вероятности.

Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.10 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча ЦСКА — «Авангард» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.30, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.57. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.90.

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