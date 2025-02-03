«Жирона» — «Лас-Пальмас»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Жирона» — «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Жироны» за 1.58.

«В Жироне состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги между командами «Жирона» и «Лас-Пальмас».

«Жирона» в текущем сезоне демонстрирует нестабильную игру. Команда одержала восемь побед, потерпела девять поражений и четыре раза сыграла вничью. В последних матчах «Жирона» чередует победы и поражения, но это позволяет ей находиться в середине турнирной таблицы. В составе «Жироны» стоит отметить Кристиана Стуани, который является лучшим бомбардиром команды с четырьмя голами и одной результативной передачей.

«Лас-Пальмас» в этом сезоне сталкивается с определёнными трудностями. Команда занимает 15-ю позицию в таблице и старается набрать очки в каждом матче, чтобы избежать вылета. У «Лас-Пальмаса» в хорошей форме находится Сандро Рамирес, забивший семь мячей в этом сезоне Ла Лиги.

В последних пяти очных встречах «Жирона» одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. В 11-м туре текущего сезона «Лас-Пальмас» одержал победу со счётом 1:0.

Учитывая сегодняшнюю форму команд и фактор домашнего поля, можно предположить, что «Жирона» имеет хорошие шансы на победу. На неё и поставим», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».