«Челси» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Вест Хэм».

Ставка: «Вест Хэм» забьёт во втором тайме за 2.30.

«Вест Хэм» регулярно пропускает в стартовые 10 минут: уже девять мячей в этом чемпионате, никто чаще так не запускает. В соперниках — «Челси», который очень ярко играет в дебюте. Это случилось и в игре против «Манчестер Сити», где команда быстро забила, а могла сделать счёт и 2:0. Надо также обратить внимание, что у подопечных Энцо Марески всего одна победа в семи последних турах АПЛ.

В любом случае это будет важное противостояние для Грэма Поттера, который сыграет против своей бывшей команды, что добавляет пикантности к игре. Я думаю, что и уверенности у «Вест Хэма» прибавится, особенно во втором тайме. Мне кажется, клуб по полной получит в первой половине, но забьёт после перерыва. «Челси» не показывает монументальную игру в обороне, ошибаются и защитники, и вратари. Не думаю, что «Вест Хэм» полностью возьмёт игру, но вполне смотрится его тотал во втором тайме больше (0.5) по хорошему коэффициенту», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».