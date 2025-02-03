«Челси» — «Вест Хэм»: прогноз Александра Елагина на игру чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Вест Хэм».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.99.

«3 февраля, в понедельник, столичным дерби «Челси» — «Вест Хэм» на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершится 24-й тур английской Премьер-лиги.

«Челси» идёт на шестом месте, набрав 40 очков после 23 игр: 11 побед, семь ничьих, пять поражений, забито 45 мячей (четвёртый показатель в АПЛ), пропущено 30 (шестой совместно с «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас»).

«Вест Хэм» на 14-м месте — 27 очков: семь побед, шесть ничьих, 10 поражений, забито 28 мячей (12-й показатель совместно с «Манчестер Юнайтед»), пропущено 44 (11-й).

В предыдущем туре «Чесли» уступил в гостях «Манчестер Сити» 1:3, открыв счёт на третьей минуте. В родных стенах, на «Стэмфорд Бридж», команда взяла в АПЛ 19 очков из 33 возможных, что поставило «Челси» по «домашним» очкам на девятое место. В последнем матче на «Бридже» «синие» выиграли у «Вулверхэмптона» — 3:1.

Во встречах с лондонскими командами в нынешнем сезоне «Челси» взял 12 очков из 21 возможного.

«Вест Хэм» в 23-м туре также выступал на выезде и сыграл вничью в Бирмингеме с «Астон Виллой». Пропустили быстрый гол на восьмой минуте и сравняли счёт после перерыва, на 70-й. В гостях в нынешнем сезоне «молотобойцы» набрали 13 очков из 33 возможных.

В матчах с лондонскими командами в нынешнем сезоне «Вест Хэм» взял восемь очков из 24 возможных.

На родном «Стэмфорд Бридж» «Челси» 28 раз встречался с «Вест Хэмом» в рамках Премьер-лиги: 18 побед, пять ничьих, пять поражений. В последний раз «синие» уступили на «Бридже» «молотобойцам» в сезоне-2019/2020 — 0:1. С тех пор «Челси» выиграл у «Вест Хэма» дома четыре матча подряд с общим счётом 11:1. В прошлом сезоне «синие» победили в обеих встречах: 3:0 дома и 5:0 – в гостях.

В нынешнем сезоне «Челси» разгромил «Вест Хэм» на «Лондон Стэдиум» 3:0, голы забили Коул Палмер и два — Николас Джексон. В этом матче предлагаю поставить на голы — ТБ 3.5», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».