«Челси» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ 3 февраля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.92.

«3 февраля «Челси» и «Вест Хэм» сойдутся в 24-м туре чемпионата Англии. Я тут верю в успех хозяев поля. Сейчас гостям тяжело на что-то рассчитывать, они явно слабее.

«Челси» проводит сезон намного лучше своего соперника. Клуб ведёт активную борьбу за попадание в еврокубки. Какое-то время «синие» даже шли вторыми в таблице и начали догонять «Ливерпуль». Но после этого зачастила команда Постекоглу с неудачами.

Сейчас «Челси» так и не может выйти на серию побед, продолжает терять очки. С 40 очками он идёт на шестом месте. Но «Ньюкасл» с «Ман Сити» обгоняют «синих» на минимальное количество очков. Так что коллектив всё ещё находится в борьбе за топ-4.

У «Вест Хэма» другая ситуация. Почти весь сезон клуб выступает слабо. За 23 тура он семь раз победил, шесть — сыграл вничью и в 10 случаях уступил. С 27 очками «молотобойцы» стоят ниже середины таблицы, к которой давно не могут подняться надолго — 14-е место.

Недавно подопечные Поттера набрали дважды очки в пяти турах: 3:2 с «Фулхэмом» и 1:1 — с «Астон Виллой». Да, это крепкие соперники. Но всё же в остальных встречах «Вест Хэм» проигрывал. Явно в этом сезоне он постарается хотя бы не вылететь в Чемпионшип.

В очных встречах за последние годы «Вест Хэм» почти не выигрывал у соперника — всего одна победа в пяти матчах. Трижды же победу добывал «Челси». Думаю, без особых трудностей наберёт три очка он и сейчас.

Ставлю на победу «Челси» с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.92», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».