«Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ТМ 5 за 1.96.

«Уфимцы в последние две недели на подъёме. Ни одного провального матча, качественная эффективная игра. Даже если проигрывали очень сильным соперникам, то в одну шайбу. И всё же фаворитом этой встречи выглядят гости. «Магнитка» очень впечатлила в субботу в Ярославле. Бережное отношение к своим голевым моментам. Способность рационально удерживать победный счёт. Даже «Локомотив», признанный эталон такой тактики, мог бы поучиться ледовой дисциплине у сегодняшней команды Разина.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават», столкнувшись с такой организованной обороной, будет испытывать проблемы в чужой зоне. Уфимцы тоже достаточно рациональны, поэтому в матче точно не будет заброшено больше 5 шайб. Главным фактором победы станут терпение, а также мастерство форвардов. В этом сегодняшний «Металлург» посильнее», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».