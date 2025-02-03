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«Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ТМ 5 за 1.96.

«Уфимцы в последние две недели на подъёме. Ни одного провального матча, качественная эффективная игра. Даже если проигрывали очень сильным соперникам, то в одну шайбу. И всё же фаворитом этой встречи выглядят гости. «Магнитка» очень впечатлила в субботу в Ярославле. Бережное отношение к своим голевым моментам. Способность рационально удерживать победный счёт. Даже «Локомотив», признанный эталон такой тактики, мог бы поучиться ледовой дисциплине у сегодняшней команды Разина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Салават», столкнувшись с такой организованной обороной, будет испытывать проблемы в чужой зоне. Уфимцы тоже достаточно рациональны, поэтому в матче точно не будет заброшено больше 5 шайб. Главным фактором победы станут терпение, а также мастерство форвардов. В этом сегодняшний «Металлург» посильнее», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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