«Салават Юлаев» — «Металлург»: кто фаворит матча КХЛ, ставки и коэффициенты

3 февраля на льду стадиона «Уфа-Арена» состоится матч «Салават Юлаев» — «Металлург». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но едва заметное предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Металлурга» по итогам трёх периодов оценивается в 2.75 — 36% вероятности.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Если соперникам придётся провести овертайм, сыграет коэффициент 3.70. Серия послематчевых буллитов идёт в букмекерских линиях за 7.10. Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча регулярного чемпионата КХЛ в Уфе получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.55.

«Салават Юлаев» закончил выездную серию на мажорной ноте. В последнем матче в Омске одолел местный «Авангард» со счётом 4:2. Победа позволила избежать серии поражений, ведь до того подопечные Виктора Козлова проиграли в Санкт-Петербурге СКА (2:3), а в Казани — «Ак Барсу» (3:4 ОТ).

«Металлург», в свою очередь, после домашней победы над минским «Динамо» (4:1) начал гостевое турне. И начал отлично! В Ярославле забрал все очки у «Локомотива», который на данный момент с отрывом возглавляет сводную таблицу КХЛ.