«Челси» — «Вест Хэм»: кто фаворит матча АПЛ, какие ставки и коэффициенты

3 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.36, что равно около 73% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 8.10 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00, что составляет примерно 15%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

У «Челси» скверное самочувствие: выиграл один-единственный из семи предыдущих матчей АПЛ и спустился на шестую строчку в турнирной таблице. Думать о чемпионской гонке уже неактуально. Хорошо, если получится в Лигу чемпионов путёвку добыть.

Прямо какой-то подарок для воодушевлённого назначением Грэма Поттера «Вест Хэма». В матче последнего тура АПЛ «молотобойцы» на выезде сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1). Проявили характер: не посыпались, пропустив ранний гол, а затем сравняли счёт на 70-й минуте.