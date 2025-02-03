«Кальяри» — «Лацио»: во сколько начало матча Серии А, какие прогнозы

В понедельник, 3 февраля, в матче 23-го тура итальянской Серии А «Кальяри» примет «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Джанлука Манганьелло.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно приблизительно 47% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 3.80 — в районе 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет примерно 28%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Кальяри» — «Лацио» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Мало кто ожидал, что Марко Барони практически с нуля сможет создать способную бороться за путёвку в еврокубки команду. Но у него получилось. Если бы не травмы, положение небесно-голубых в турнирной таблице первенства было бы ещё устойчивее. Из-за кадровых потерь и сложного календаря римляне потеряли много очков на последнем отрезке: три победы и две ничьих против четырёх поражений.

«Кальяри» не может чувствовать себя в безопасности. От зоны вылета его отделяет одно очко. Красно-синие проиграли только один из четырёх предыдущих матчей первенства. Уступили «Торино» (0:2). Вничью сыграли с «Миланом» (1:1). А победили прямых конкурентов: «Монцу» (2:1) и «Лечче» (4:1).