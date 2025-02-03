В России продажи лотерей выросли на 30% в 2024 году

В 2024 году россияне приобрели на 30% больше лотерейных билетов в сравнении с показателями 2023-го, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Рост рынка лотерей связали с высокой маркетинговой активностью брендов: на телевидении и в интернете. Также среди факторов роста расширение числа лотерейных компаний, повышение прозрачности тиражей и восприятие частью игроков участия в розыгрышах как семейной традиции.

Растёт и средний чек при покупке лотерей. В 2024 году этот показатель достиг 210 рублей, тогда как в 2023 году его сумма составляла 155 рублей, а в 2022 году — 112 рублей. Около 70% продаж лотерейных билетов происходит в онлайн-формате. Интерес к лотереям в России традиционно возрастает перед праздниками, билеты часто покупают в качестве подарков.