«Краснодар» — «Динамо»: букмекеры назвали фаворита

Во вторник, 4 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах небольшое предпочтение отдают подопечным Мурада Мусаева. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.32 (около 41%), в то время как победа московского «Динамо» оценивается коэффициентом 2.80 (34%).

Ничейный исход по итогам основного времени доступен за 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в предстоящем матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.