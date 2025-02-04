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«Краснодар» — «Динамо»: прогноз на матч

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.92.

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Московское «Динамо» может похвастаться победой над петербургским «Зенитом» (3:1) в товарищеском матче, который состоялся в конце января. Столичная команда поменяла состав в перерыве. Вообще не исключено, что мы снова увидим что-то подобное.

Кто бы что ни говорил, а результат на подготовительных сборах должен волновать в последнюю очередь, поскольку сейчас закладывается база на весеннюю часть чемпионата. И в первую очередь надо возвращать футболистам тонус после отпуска. Понятно, что в таких условиях об итоговых цифрах на табло не будет думать ни один тренер. А это предполагает голы.

Любопытно, что в последних матчах «Краснодара» и «Спартака» второй тайм был результативнее первого. Во многом это связано с недостаточным тонусом футболистов. Плюс в первом тайме зачастую всё же выходят игроки основной обоймы. Вряд ли что-то сильно поменяется и теперь. Особенно для краснодарцев, которые пока сидят без трансферов.

Соответственно, в предстоящем матче Зимнего Кубка логично ждать более открытую и результативную игру после перерыва. Не исключено, что счёт откроют уже в первом тайме, однако большую часть мячей увидим во втором. Общий же тотал легко может перевалить за 2.5 мяча.

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