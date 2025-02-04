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«Аталанта» — «Болонья»: прогноз на матч Кубка Италии

«Аталанта» — «Болонья»: прогноз на матч Кубка Италии
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Болонья».

Ставка: обе забьют за 1.79.

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«Болонья» не разу не проиграла после Нового года. Провела семь встреч в разных турнирах и добыла три победы при четырёх ничьих. А ведь некоторые соперники были очень сильные. «Рома» (2:2), «Интер» (2:2), дортмундская «Боруссия» (2:1) — всё это клубы, которые каждый сезон бьются за трофеи.

Кроме того, надо отметить результативность «Болоньи». На данном отрезке было забито 13 мячей. У «Аталанты» в 2025 году, между прочим, столько же точных ударов. Понятно, что на домашнем стадионе «Аталанта» выступит в роли фаворита и будет играть с позиции силы. Но ведь для «Болоньи» Кубок Италии — единственный шанс на трофей, поэтому она упрётся.

Так что голы в обе стороны в предстоящем матче 1/4 финала можно будет запросто увидеть. Тем более что такое частенько случалось в прошлых очных противостояниях. Да и ставка «обе забьют» сыграла в четырёх из пяти предыдущих матчей обеих команд в разных турнирах. То есть играют сами и дают другим. Тем лучше для нас.

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