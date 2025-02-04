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«Атлетико» — «Хетафе»: прогноз и ставки на матч Кубка Испании

«Атлетико» — «Хетафе»: прогноз и ставки на матч Кубка Испании
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Во вторник, 4 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Испании встретятся мадридский «Атлетико» и «Хетафе». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.53, что составляет приблизительно 65% вероятности.

Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 7.20 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетико» — «Хетафе» в Кубке Испании не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.27. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.33.

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