«Аталанта» — «Болонья»: прогноз и ставка на матч Кубка Италии

Во вторник, 4 февраля, на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо состоится матч четвертьфинала Кубка Италии «Аталанта» — «Болонья». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бергамаскам. Сделать ставку на победу «Аталанты» в основное время предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа «Болоньи» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 4.70 — около 21%. Ничья доступна за 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч четвертьфинала Кубка Италии получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.