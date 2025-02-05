«Ньюкасл» — «Арсенал»: назван фаворит ответного матча полуфинала Кубка лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

5 февраля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги Англии, в котором «Ньюкасл» примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Первый матч «Ньюкасл» выиграл со счётом 2:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.23, что составляет приблизительно 44% вероятности.

Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 3.40 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет примерно 27%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Ньюкасл» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.