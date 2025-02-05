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«Ньюкасл» — «Арсенал»: ставка с коэффициентом 5.70

«Ньюкасл» — «Арсенал»: ставка с коэффициентом 5.70
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на второй матч полуфинала Кубка лиги «Ньюкасл» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» выйдет в финал за 5.70.

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Первый матч «Ньюкасл» выиграл со счётом 2:0. Он пребывал на подъёме, чувствовал себя неуязвимым: одержал шесть побед подряд в АПЛ, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. К домашнему матчу с «Борнмутом» подопечные Эдди Хау вообще подходили с лучшим графиком в стране! Однако потерпели поражение с разгромным счётом 0:4.

Своё поле перестало быть местом силы для «сорок». На днях они дома в АПЛ уступили «Фулхэму» (1:2). Соперник владел инициативой бо́льшую часть встречи и был лучше практически по всем статистическим показателям. В ответной встрече с «Арсеналом» подопечным Хау придётся терпеть и надеяться, что получится удержать задел. Но вряд ли удастся.

«Арсенал» не знает поражений в чемпионате Англии уже 14 встреч кряду. В матче предыдущего тура разгромил «Манчестер Сити» со счётом 5:1! Гордость Хосепа Гвардиолы была задета. Для «горожан» это унижение. А вот для «канониров», напротив, мощный эмоциональный заряд, платформа для укрепления менталитета и прогресса молодёжи. Два из пяти голов забили футболисты, которым ещё даже 19 нет.

Можно заключить пари на то, что «Арсенал» выйдет в финал Кубка лиги Англии, за 5.70. Или же проверить просто лобовую победу гостей, коэффициент тоже вполне приличный — 2.23. Отыграть разницу в два мяча — это задача повышенной сложности, но для лондонцев после разгромной победы над «Манчестер Сити» стёрта грань невозможного.

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