«Милан» — «Рома»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Милан» — «Рома» в Кубке Италии.

Ставка: «Рома» не проиграет за 1.82.

«Рома» сейчас смотрится значительно интереснее. Опытный Клаудио Раньери быстро разобрался, что к чему: беспроигрышная серия «волков» в чемпионате Италии насчитывает уже семь игр (четыре победы и три ничьих). Плюс в Лиге Европы уверенно победили франкфуртский «Айнтрахт» (2:0).

Характера у римлян не меньше, чем у «россонери». Они заставили «Наполи» всем составом сесть в оборону и пытаться удержать минимальное преимущество в счёте. Сдержать натиск у неаполитанцев всё же не получилось. На 90+2-й минуте подопечные Раньери сравняли счёт и продолжили давить. Будь больше времени, может быть, даже победили бы.

Футболисты «Ромы» очень слаженно атакуют и обороняются. Прибавляют ранее редко получавшие игровое время футболисты, в частности экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Всё потому, что Раньери грамотно использует ротацию. За счёт этого получается преуспевать во всех турнирах.

Странно, что букмекеры дают такой высокий коэффициент на победу «Ромы». По игре она смотрится лучше, да и атмосфера в раздевалке куда позитивнее, нежели у «Милана». Предлагаем заключить пари на то, что римляне как минимум не проиграют в основное время.