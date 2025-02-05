Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы мадридского «Реала» выйти в полуфинал Кубка Испании

Названы шансы мадридского «Реала» выйти в полуфинал Кубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 5 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Испании «Леганес» примет мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в городе Леганес. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
Симеоне или Захарян — кто помешает «эль класико» в финале Кубка Испании?
Симеоне или Захарян — кто помешает «эль класико» в финале Кубка Испании?

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом «Реал». Сделать ставку на победу «сливочных» предлагается с коэффициентом 1.43, что составляет приблизительно 70% вероятности.

Победа «Леганеса» оценивается коэффициентом 7.50 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, что составляет примерно 18%.

В то же время аналитики считают, что матч «Леганес» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Итоговый успех «Леганеса» доступен за 4.80 (21%), выход «Реала» в полуфинал идёт за 1.23 (79%).

Материалы по теме
«Ньюкасл» — «Арсенал». После 5:1 с «Ман Сити» нет ничего невозможного
«Ньюкасл» — «Арсенал». После 5:1 с «Ман Сити» нет ничего невозможного
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android