Названы шансы мадридского «Реала» выйти в полуфинал Кубка Испании

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В среду, 5 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Испании «Леганес» примет мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в городе Леганес. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом «Реал». Сделать ставку на победу «сливочных» предлагается с коэффициентом 1.43, что составляет приблизительно 70% вероятности.

Победа «Леганеса» оценивается коэффициентом 7.50 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, что составляет примерно 18%.

В то же время аналитики считают, что матч «Леганес» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Итоговый успех «Леганеса» доступен за 4.80 (21%), выход «Реала» в полуфинал идёт за 1.23 (79%).