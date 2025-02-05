«Леганес» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч Кубка Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу «Леганес» — «Реал» Мадрид в Кубке Испании.

Ставка: «Реал» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.04.

В первом круге чемпионата Испании мадридцы победили со счётом 3:0, несмотря на то что встреча проходила в Леганесе. «Сливочные» безоговорочно доминировали и вполне могли забить больше. Проблемы с реализацией докучают «галактикос» на протяжении всего сезона. Немало моментов упустил Килиан Мбаппе. Впрочем, он уже встал на путь исправления: достиг планки в 15 голов в Примере. А вот с травмами ситуация становится только хуже.

Удачное стечение обстоятельств для «Леганеса», который набрал весьма неплохой ход: проиграл только один из четырёх предыдущих матчей чемпионата Испании. Вничью сыграл с «Эспаньолом» (1:1) и «Атлетиком» (0:0), победил мадридский «Атлетико» (1:0), а уступил «Райо Вальекано» (0:1). Неплохой отрезок.

Только вот стабильностью «Леганес» не блещет. Нападение некоторых соперников у подопечных Борхи Хименеса получается обезоружить, но далеко не всех. От «Жироны» пропустили четыре мяча, от «Реала Сосьедад» — три, от «Вильярреала» — пять. Ну и, как мы помним, ещё три получили от мадридского «Реала».

Несмотря на кадровые потери и нередко возникающие проблемы с завершением, «Реал» видится явным фаворитом. Во встрече с «Эспаньолом» мадридцы создали на 1.78 xG. Нанесли 21 удар. Треть их них пришлась в створ. Самое главное, что игрового кризиса нет. Моменты есть, и на дистанции результаты отличные.

Берём П2 + ТБ 2.5 мяча. Во-первых, мадридцы будут настроены исправиться за поражение от «Эспаньола». Немного их взбодрит ротация состава. Во-вторых, «Леганес» давненько не пропускал много. А ресурсов у клуба совсем мало, долго держать планку проблематично.