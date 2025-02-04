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«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Павла Яковлева на матч Зимнего Кубка РПЛ

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Павла Яковлева на матч Зимнего Кубка РПЛ
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: гол «Краснодара» в первом тайме за 1.79.

«Краснодар» на этих сборах пока не побеждал, а в конце встречи со «Спартаком», можно сказать, упустил ничью. Тем не менее игра была интересная и результативная, как раз то, что нравится болельщикам.

Для «Динамо» это будет первая игра на этом Кубке. Первая встреча, которую команда провела ранее, была успешной — победа над «Зенитом». Но и там составы были смешанными, да и в целом такие матчи сложно анализировать.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Всё же я жду результативный матч, так как будет много изменений в составах, наработках схем и больше внимания будет приковано к атаке. В последних двух матчах «Краснодар» забивает в первом тайме, поэтому то же самое может быть и сейчас.

Как раз на гол «Краснодара», который должен активно начать матч, я и поставлю в этой встрече», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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