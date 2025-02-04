Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на матч в Абу-Даби

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на матч в Абу-Даби
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

«Мне кажется, что мы недооцениваем с точки зрения ставок такие турниры, потому что тут гораздо легче угадать исходы или даже тоталы. В этой группе пока сыгран всего один матч, в котором «Спартак» обыграл «Краснодар» и было забито много голов. Игра была очень яркой.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» также играет в атакующий футбол, и тоталы тут надо брать однозначно. Есть вопросы по исходам. В товарищеском матче «Динамо» обыграло «Зенит», но там важно понимать, что питерский клуб весь матч сыграл одним составом, а у «Динамо» на второй тайм вышли другие футболисты и переиграли уставших питерцев.

Победе «Динамо» не придавал бы значения, но грядущий матч всё же будет голевым. Когда встречаются сразу две атакующие команды, то и матч зачастую бывает голевым, потому что оба соперника только и думают об атаке и бежится легче тогда.

Мне кажется, что нужно пользоваться тем, что голов будет много, от этого и выбираю ТБ 3.5», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Краснодар» — «Динамо». Смотреть можно со второго тайма
«Краснодар» — «Динамо». Смотреть можно со второго тайма
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android