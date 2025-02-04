«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на матч в Абу-Даби

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

«Мне кажется, что мы недооцениваем с точки зрения ставок такие турниры, потому что тут гораздо легче угадать исходы или даже тоталы. В этой группе пока сыгран всего один матч, в котором «Спартак» обыграл «Краснодар» и было забито много голов. Игра была очень яркой.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A 04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Динамо» также играет в атакующий футбол, и тоталы тут надо брать однозначно. Есть вопросы по исходам. В товарищеском матче «Динамо» обыграло «Зенит», но там важно понимать, что питерский клуб весь матч сыграл одним составом, а у «Динамо» на второй тайм вышли другие футболисты и переиграли уставших питерцев.

Победе «Динамо» не придавал бы значения, но грядущий матч всё же будет голевым. Когда встречаются сразу две атакующие команды, то и матч зачастую бывает голевым, потому что оба соперника только и думают об атаке и бежится легче тогда.

Мне кажется, что нужно пользоваться тем, что голов будет много, от этого и выбираю ТБ 3.5», — приводит слова Мора «РБ Спорт».