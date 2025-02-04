«Адмирал» — «Барыс»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Барыс».

Ставка: индивидуальный тотал голов «Адмирала» больше 3.5 за 3.10.

«Матч с «Сибирью» пришлось переносить на более позднее время в воскресенье, так как на арене во Владивостоке погас свет. Хозяев эта ситуация выбила из колеи, и они уступили в третьем матче подряд. «Адмиралу» сейчас ни в коем случае нельзя проигрывать – борьба за плей-офф в самом разгаре. Пока команда Леонида Тамбиева идёт в восьмерке, шансы там удержаться высокие, так как конкуренты выступают ещё хуже. Да и в предстоящей встрече у команды с Дальнего Востока почти гарантированные два очка. В гости к «морякам» едет худший клуб лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барыс» не просто главный аутсайдер КХЛ. Команда отправилась на выезд без 10 игроков основного состава, так как казахстанские хоккеисты отправились в составе национальной сборной на Азиатские игры. В последних двух матчах «Барыс» пропустил 10 голов и забил только один. Выступление команды уже называют главным позором сезона. Вряд ли во Владивостоке она будет выглядеть лучше. «Адмирал» не самая забивающая команда лиги, но в данном случае стоит ждать много заброшенных шайб. Можно поставить на индивидуальный тотал голов «Адмирала» больше 3.5», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».