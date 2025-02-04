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«Зенит» — ЦСКА: прогноз Павла Яковлева на игру Зимнего Кубка РПЛ

«Зенит» — ЦСКА: прогноз Павла Яковлева на игру Зимнего Кубка РПЛ
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: гол «Зенита» в обоих таймах за 2.40.

«Наверное, у «Зенита» на сборах пока не все хорошо, но на то они и сборы, чтобы решать всякие проблемы, проверять связки, нарабатывать схемы.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Зенита» пока два поражения. Матчи прошли в один день. Сначала был проигрыш в матче с «Динамо», а также неудача в игре с армянским «Ноа».

ЦСКА уже провел один матч и выиграл у «Ростова». Шикарный мяч забил Мусаев. Но мне кажется, что «Зенит» должен показать свои лучшие качества в матче с ЦСКА. Физически все игроки уже успели восстановиться после паузы.

Все мы знаем силу «Зенита», поэтому в этом поединке я бы рискнул и поставил на гол питерцев в каждом из таймов. «Зенит» уже в первом тайме будет предпринимать попытки выйти вперед, а во втором тайме уже есть кому выйти и также есть хорошие шансы отметиться», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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