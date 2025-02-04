«Зенит» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на встречу Зимнего Кубка РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» за 1.75.

«Зенит» — действующий многолетний чемпион России. В этом сезоне тоже всё шло неплохо, правда, петербуржцы провалили концовку перед паузой. Дважды проиграли дома, сначала «Крыльям Советов» 2:3, а неделю спустя также в Северной столице уступили 1:2 «Акрону». Эти две осечки позволили «Краснодару» нагнать «Зенит» по очкам и выйти на первое место по дополнительным показателям. Есть ещё Кубок России, здесь команда Семака уже в полуфинале Пути РПЛ, где простоит два матча против «Ростова».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B 04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Московские армейцы с этого сезона играют под руководством Марко Николича, серба мы прекрасно знаем по работе в другой столичной команде — «Локомотиве». Не сказать, что смена тренера как-то повлияла на результаты. Прошлый сезон красно-синие закончили на шестой строчке, её же они занимают и сейчас. В Кубке России армейцы уже в полуфинале в Пути РПЛ, где им предстоят два матча с «Динамо».

Армейцы в Зимнем Кубке РПЛ уже стартовали, в первой игре благодаря голу Тамерлана Мусаева одержали победу 1:0. «Зенит» же только начинает свой путь в этом турнире, но при этом в двух товарищеских играх петербуржцы проиграли. Сначала «Динамо» 1:3, а затем 1:2 армянскому «Ноа». Сейчас же пусть и неофициальная игра, но армейцы и петербуржцы соперники принципиальные, потому обе команды вряд ли хотят проигрывать, плюс команда Семака вряд ли захочет проигрывать третий раз подряд», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».