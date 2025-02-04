«Зенит» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на игру Зимнего Кубка РПЛ 4 февраля

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет за 2.11.

«Если «Зенит» 4 февраля проведёт первый матч в розыгрыше нынешнего Зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби, то ЦСКА уже сыграл здесь с третьим участником группы, победив «Ростов» — 1:0. Мяч на 75-й минуте забил Мусаев. Второй подряд успех москвичей выведет их в финал турнира.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B 04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит», оставшийся без нескольких защитников основного состава, в последнее время регулярно пропускает, хотя вратарская позиция с прошлого года вроде бы закрыта надёжным Латышонком. В четырёх товарищеских матчах этого года петербуржцы победили лишь однажды, забив в общей сложности четыре мяча. Причём проиграли и московскому «Динамо», и чемпиону Армении. Линия атаки перестраивается, изменений много, что было предопределено неудачной концовкой прошлого года. При этом в январе стал регулярно отличаться Соболев, всегда есть надежда на Глушенкова.

ЦСКА, нашедший в лице Торопа надёжного дублёра для Акинфеева, всё чаще сохраняет ворота «сухими». Намечаются интересные связки в задней линии. При этом атака армейцев прибавляет: в двух январских матчах (до по большому счёту равной игры с «Ростовом») они забили четыре и три мяча. Конечно, тут надо сделать ссылку на то, что оба соперника были далеко не из числа топовых, но тем не менее.

В прошлом году команды встречались четырежды. Московская игра на Кубок России в мае завершилась вничью — 1:1. Вскоре в матче уже чемпионата страны ЦСКА победил в Санкт-Петербурге (1:0). Потом была ничья (0:0) на Кубок в Санкт-Петерурге с удачей хозяев по пенальти. Наконец, в сентябрьском матче первого круга нынешнего чемпионата «Зенит» выиграл в Москве (1:0).

Отметим и небольшое количество голов во всех матчах. После зимней паузы «Зенит» вернётся в чемпионат на втором месте, уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. У ЦСКА на восемь очков меньше и шестое место.

Амбиции обоих клубов по статусу превращают эту игру в больше, чем товарищескую или сугубо контрольную. К тому же новичкам и там, и там необходимо завоёвывать место в составе. А не очень довольный собой на этот момент «Зенит», вероятно, постарается перевернуть ход событий последнего времени и большими силами пойдёт вперёд, рискуя нарваться на быструю контратаку», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».