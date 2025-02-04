«Атлетико» — «Хетафе»: ставка Игоря Семшова на матч Кубка Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Хетафе».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.37.

«В Мадриде состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между «Атлетико» и «Хетафе».

«Атлетико» из Мадрида демонстрирует впечатляющую форму в текущем сезоне. Недавняя победа над «Мальоркой» со счётом 2:0 благодаря голам Самуэла Лино и Антуана Гризманна позволила команде набрать 48 очков. «Матрасники» занимают второе место в Ла Лиге, всего на одно очко отстают от лидирующего «Реала». В предыдущем раунде Кубка Испании мадридцы уверенно обыграли «Эльче» на выезде со счётом 4:0, что подчёркивает их серьёзные намерения в этом турнире.

«Хетафе» также показывает достойные результаты, особенно в выездных матчах. В последних встречах команда одержала победу над «Реалом Сосьедад» со счётом 3:0 и сыграла вничью с «Барселоной» — 1:1. Команда не проигрывает уже в шести матчах подряд в различных турнирах. У «Хетафе» выделяется полузащитник Мауро Арамбарри, который не только эффективно разрушает атаки соперника, но и участвует в создании голевых моментов. В этом сезоне на счету хавбека пять забитых мячей в Ла Лиге.

Учитывая форму, преимущество домашнего поля и состав команд, жду, что «Атлетико» из Мадрида одержит победу. Ставим на победу «Атлетико» с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».