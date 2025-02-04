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«Локомотив» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Локомотив» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.06.

«10 дней назад «Спартак» дома проигрывал команде Никитина 0:2, но одержал яркую волевую победу. Однако теперь безусловным фаворитом встречи выглядит именно «Локомотив». Во-первых, последние матчи (против СКА и «Северстали») показали, что в обороне команды Жамнова проходной двор. Во-вторых, ярославцы нечасто наступают на одни и те же грабли и второй раз за столь короткий срок не будут дарить победу одному и тому же сопернику.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наконец, настрой «Локомотива» на игру будет сильно выше среднего. Три поражения в последних четырёх матчах (причем все – от принципиальных соперников) никого не радуют. Вице-чемпионы будут сильно стараться, чтобы завершить неудачную серию и наконец-то порадовать своих болельщиков победой над командой из верхней части таблицы (такого они не добивались уже почти месяц). Дисциплина и индивидуальное мастерство нападающих принесут уверенную победу хозяевам. Разгуляться спартаковской атаке команда Никитина больше не даст, так что пять голов на двоих – максимум результативности для этой встречи», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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