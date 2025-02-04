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СКА — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.70.

«А между прочим, СКА подходит к этой встрече с серией из четырёх побед подряд. Причём у команды Ротенберга наладились не только результаты, но и игра. В обороне появилась рациональность, в атаке – эффективность. А выигрыши у «Спартака» и «Динамо» за пределами основного времени заставляют похвалить невских армейцев и за морально-волевые качества.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Ак Барс
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не забывайте и о том, что благодаря сложному календарю питерцы в более чем боевых кондициях. Про «Ак Барс» такого не скажешь. В последний месяц казанская команда не играла ни с одним сильным соперником, кроме «Салавата». И, если помните, столкнулась с большим числом проблем в недавнем «зелёном дерби». СКА банально лучше готов к игре от ножа. И, скорее всего, выиграет эту встречу. Причём с учётом того, что команда Ротенберга в последнее время немало забивает, а гости – пропускают, это будет зрелищная победа. Тотал больше 5.5», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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