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ЦСКА — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве

ЦСКА — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард».

Ставка: победа ЦСКА за 1.95.

«Даже в обескровленном травмами, урезанном составе «Авангард» показал настоящий мужской характер и выиграл очень тяжёлый матч в Минске. Но героизм омичей не стоит переоценивать. Это скорее «Динамо» позволило гостям победить, невзирая на все проблемы. От ЦСКА таких подарков ждать точно не стоит.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Авангард
Омск
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П1
X
П2

К текущей домашней серии армейцы подошли в отличной форме. Два раза по 6:1 во встречах с сильными командами Западной конференции очень впечатлили. Такой результативности от красно-синих мы не видели с предновогодних времён. Конечно, «Авангард» сильнее «Торпедо» и «Северстали» как минимум во вратарской линии, да и в обороне действует более строго. Но это поможет сибирякам разве что избежать разгрома — но не поражения. Команде Воробьёва придется поработать, вряд ли хоккей будет суперзрелищным (не больше пяти заброшенных за игру) — но победит именно ЦСКА», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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