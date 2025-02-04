ЦСКА — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард».

Ставка: победа ЦСКА за 1.95.

«Даже в обескровленном травмами, урезанном составе «Авангард» показал настоящий мужской характер и выиграл очень тяжёлый матч в Минске. Но героизм омичей не стоит переоценивать. Это скорее «Динамо» позволило гостям победить, невзирая на все проблемы. От ЦСКА таких подарков ждать точно не стоит.

К текущей домашней серии армейцы подошли в отличной форме. Два раза по 6:1 во встречах с сильными командами Западной конференции очень впечатлили. Такой результативности от красно-синих мы не видели с предновогодних времён. Конечно, «Авангард» сильнее «Торпедо» и «Северстали» как минимум во вратарской линии, да и в обороне действует более строго. Но это поможет сибирякам разве что избежать разгрома — но не поражения. Команде Воробьёва придется поработать, вряд ли хоккей будет суперзрелищным (не больше пяти заброшенных за игру) — но победит именно ЦСКА», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».